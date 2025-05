L’incendio a Gerusalemme è sotto controllo La devastazione dopo l’inferno di fuoco – Il video

L’incendio che minacciava la città di Gerusalemme è «sotto controllo» dopo oltre 24 ore di lavoro incessante dei vigili del fuoco. Come ha spiegato un portavoce dei pompieri israeliani, il pericolo che le fiamme possano tornare a farsi pericolose non è del tutto scongiurato. Per il momento «restano solo pochi focolai e tutte le squadre rimangono dispiegate nelle zone colpite», ha spiegato il vigile del fuoco impegnato nelle operazioni di spegnimento. Ma la guardia resta ancora alta, per il rischio che le fiamme possano essere alimentate di nuovo dal vento.L’aiuto dall’ItaliaSono 163 le squadre di vigili del fuoco impegnate da ieri 30 aprile attorno a Gerusalemme. I pompieri hanno fatto ricorso a 12 velivoli impegnati su almeno 11 località della periferia di Gerusalemme. Oggi 1 maggio otto aerei antincendio sono previsti da Cipro e dall’Italia. 🔗 che minacciava la città diè «oltre 24 ore di lavoro incessante dei vigili del. Come ha spiegato un portavoce dei pompieri israeliani, il pericolo che le fiamme possano tornare a farsi pericolose non è del tutto scongiurato. Per il momento «restano solo pochi focolai e tutte le squadre rimangono dispiegate nelle zone colpite», ha spiegato il vigile delimpegnato nelle operazioni di spegnimento. Ma la guardia resta ancora alta, per il rischio che le fiamme possano essere alimentate di nuovo dal vento.L’aiuto dall’ItaliaSono 163 le squadre di vigili delimpegnate da ieri 30 aprile attorno a. I pompieri hanno fatto ricorso a 12 velivoli impegnati su almeno 11 località della periferia di. Oggi 1 maggio otto aerei antincendio sono previsti da Cipro e dall’Italia. 🔗 Open.online

