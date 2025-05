Lilly il giallo dei cordini e l' uomo con la coppola | Ho scelto di dire la verità agli inquirenti

cordini in casa di Liliana Resinovich. Cosa disse una testimone il giorno dopo il ritrovamento 🔗 Ilgiornale.it - Lilly, il giallo dei cordini e l'uomo con la coppola: "Ho scelto di dire la verità agli inquirenti” Una versione diversa sul ritrovamento deiin casa di Liliana Resinovich. Cosa disse una testimone il giorno dopo il ritrovamento 🔗 Ilgiornale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giallo a Roma, spari nella notte sulla Prenestina: morti un uomo e una donna - Il duplice omicidio si sarebbe consumato a ridosso del quartiere Pigneto. Gli inquirenti hanno spiegato che i killer sarebbero fuggiti a bordo di una moto dopo aver esploso diversi colpi contro la coppia di nazionalità cinese, che percorreva via Prenestina in bicicletta L'articolo Giallo a Roma, spari nella notte sulla Prenestina: morti un uomo e una donna proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Giallo in Sicilia, uomo trovato morto carbonizzato in un rudere: sconosciute le cause del rogo - Sono ancora sconosciute le cause del rogo che ha ucciso Angelo Sicilia, trovato morto carbonizzato nella sua casa a Favara, in provincia di Agrigento. L'ipotesi è che si sia trattato di un incidente domestico.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giallo a Milazzo, trovato il cadavere di un uomo in un capannone abbandonato - Macabro ritrovamento all'interno di un capannone in via Tonnara a Milazzo (Messina). Nell'edificio abbandonato è stato trovato il cadavere di un uomo di 57 anni. Il decesso, secondo i primi accertamenti, risalirebbe ad alcuni giorni fa. I carabinieri hanno trovato addosso all'uomo un... 🔗today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lilly, il giallo dei cordini e l'uomo con la coppola: Ho scelto di dire la verità agli inquirenti”; Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin incalzato da Federica Panicucci sul cordino: Cosa vuoi che ti dica?; Giallo Lilly Resinovich, il mistero del cordino: il silenzio di Seba a Mattino 5; Quarto Grado 2022/2023. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giallo Lilly, Sebastiano sulla procura e il cordino - "Non voglio parlare", e si allontana camminando. Patty Pravo a Verissimo: le droghe, il carcere e la trigamia. «Ho provato tutto, anche pilotare un aereo» I commissari raggiungono il verdetto ... 🔗msn.com