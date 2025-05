Liliana Segre 80 anni fa la sua liberazione con un' albicocca americana

Ilgiornale.it - Liliana Segre, 80 anni fa la sua liberazione con un'albicocca americana Oggi senatrice, nel 1945 era sopravvissuta all'orrore di Auschwitz e alle marce della morte. Il primo maggio, con i nazisti in fuga, stremata incontrò i suoi liberatori 🔗 Ilgiornale.it

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

A Gaza è genocidio: vorrei che, dopo l’ultimo attacco, lo scrivesse anche Liliana Segre - È genocidio, è sterminio, è olocausto. E a confermarlo è Liliana Segre, proprio con quel suo articolo sul Corriere il cui titolo diceva: “Perché non si può parlare di genocidio a Gaza”. Sollevò un polverone. Era il novembre 2024 e la soluzione finale dei palestinesi già lampante, per quanto camuffata dalla scusa degli ostaggi del 7 ottobre. Una scusa che per Netanyahu a braccetto con Trump ora pare più un fastidio. 🔗ilfattoquotidiano.it

