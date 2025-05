Lieve scossa di terremoto nella notte | epicentro nel Brindisino

Brindisino, fortunatamente solo in maniera Lieve. nella notte appena trascorsa l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto con epicentro a San Donaci. Magnitudo: 2.2. È avvenuto alle 3:36.

Costa garganica, terremoto: lieve scossa nella notte Magnitudo 2 registrata alle 3,53 - Un lieve sisma si è verificato in nottata, epicentro in mare Adriatico. Terremoto di magnitudo 2 con epicentro a tredici chilometri da San Nicandro Garganico e diciotto da Lesina. (immagine: tratta da ingv,it) L'articolo Costa garganica, terremoto: lieve scossa nella notte <small class="subtitle">Magnitudo 2 registrata alle 3,53</small> proviene da Noi Notizie.. 🔗noinotizie.it

Terremoto: lieve scossa nel brindisino Nella notte - Il lieve sisma è stato registrato alle 3,36. Magnitudo 2,2 con epicentro a sei chilometri da San Donaci e otto da Cellino San Marco. (immagine: tratta da ingv.it) L'articolo Terremoto: lieve scossa nel brindisino <small class="subtitle">Nella notte</small> proviene da Noi Notizie.. 🔗noinotizie.it

