L’ho visto proprio lì! Liliana Resinovich a Chi l’ha visto il racconto del testimone NUOVO VIDEO

Liliana Resinovich, il caso che continua a sollevare dubbi e interrogativi. La tragica vicenda della donna di 63 anni, trovata senza vita in un parco a Trieste il 5 gennaio 2022, si arricchisce di nuovi inquietanti dettagli. Inizialmente classificato come un possibile suicidio, il caso è stato riaperto con l’ipotesi di omicidio. Il marito, Sebastiano Visintin, è attualmente l’unico indagato.Sospetti crescenti gravano su Visintin dopo l’analisi dei VIDEO girati con la GoPro il giorno in cui la moglie è scomparsa. Questi filmati appaiono manipolati, con tagli e accelerazioni sospette. Inoltre, un NUOVO VIDEO inedito, trasmesso durante la puntata del 30 aprile di Chi l’ha visto?, ha ulteriormente complicato lo scenario.Le testimonianze e il misterioso uomo con la coppolaUn testimone ha riferito di aver visto un uomo con una coppola aggirarsi vicino al luogo del ritrovamento del corpo, in un orario compatibile con l’evento. 🔗 Thesocialpost.it - “L’ho visto proprio lì!”. Liliana Resinovich, a Chi l’ha visto il racconto del testimone (NUOVO VIDEO) , il caso che continua a sollevare dubbi e interrogativi. La tragica vicenda della donna di 63 anni, trovata senza vita in un parco a Trieste il 5 gennaio 2022, si arricchisce di nuovi inquietanti dettagli. Inizialmente classificato come un possibile suicidio, il caso è stato riaperto con l’ipotesi di omicidio. Il marito, Sebastiano Visintin, è attualmente l’unico indagato.Sospetti crescenti gravano su Visintin dopo l’analisi deigirati con la GoPro il giorno in cui la moglie è scomparsa. Questi filmati appaiono manipolati, con tagli e accelerazioni sospette. Inoltre, uninedito, trasmesso durante la puntata del 30 aprile di Chi?, ha ulteriormente complicato lo scenario.Le testimonianze e il misterioso uomo con la coppolaUnha riferito di averun uomo con una coppola aggirarsi vicino al luogo del ritrovamento del corpo, in un orario compatibile con l’evento. 🔗 Thesocialpost.it

