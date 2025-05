L’ha gettata dal balcone… Uccide la figlia di 7 mesi Annamaria Geraci rifiutava Maria Rosa

AnnaMaria Geraci, 40 anni, ha compiuto un gesto estremo e irreparabile: ha preso in braccio la sua bambina di appena sette mesi, Maria Rosa, ed è salita fino alla terrazza al terzo piano della loro abitazione. Da lì, senza alcun segno apparente di esitazione, L’ha lanciata giù nel vuoto, davanti agli occhi attoniti dei vicini. Un volo di oltre dodici metri, che non ha lasciato scampo alla piccola. Incredibilmente, subito dopo, la donna è rimasta immobile sul balcone, guardando la figlia agonizzare sull’asfalto.In casa, al momento del dramma, c’erano anche il compagno della donna, il loro figlio maggiore di sette anni – ora in stato di shock – la suocera e una cognata. 🔗 Una tragedia immane ha colpito il cuore di Misterbianco, un paese della cintura urbana di Catania, sconvolgendo un’intera comunità. Una madre,, 40 anni, ha compiuto un gesto estremo e irreparabile: ha preso in braccio la sua bambina di appena sette, ed è salita fino alla terrazza al terzo piano della loro abitazione. Da lì, senza alcun segno apparente di esitazione,lanciata giù nel vuoto, davanti agli occhi attoniti dei vicini. Un volo di oltre dodici metri, che non ha lasciato scampo alla piccola. Incredibilmente, subito dopo, la donna è rimasta immobile sul balcone, guardando laagonizzare sull’asfalto.In casa, al momento del dramma, c’erano anche il compagno della donna, il loro figlio maggiore di sette anni – ora in stato di shock – la suocera e una cognata. 🔗 Caffeinamagazine.it

