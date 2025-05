L’ex calciatore | Pulisic da causa persa a volto del Milan Ora è un leader e …

L’ex calciatore fa causa al suo agente: “Lavorava per il club” - Firenze, 6 marzo 2025 – Combattivo, roccioso e leonino, il classico giocatore che dà tutto per la maglia. Andrea Raggi, 40 anni nato a La Spezia, ex Empoli, Palermo, Bologna, Sampdoria e Monaco, non era un fuoriclasse. Ma sicuramente un buon difensore, con il quale era meglio evitare lo scontro. Almeno in campo. Perché in tribunale, ad oggi, è stato il suo agente di allora, il manager fiorentino Giulio Meozzi, ad avere la meglio. 🔗lanazione.it

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Pulisic: "Non ho litigato con Conceicao, voglio restare al Milan" - Sono le parole del calciatore del Milan Christian Pulisic, affidate ai canali social del club rossonero per chiarire le ultime voci relative a una sua rottura con il tecnico Sergio Conceicao. 🔗msn.com