Barcellona così: “grazie e a martedì!” Lo spettacolo della semifinale d’andata che ha visto i catalani e l’Inter pareggiare e rimandare il verdetto al ritorno di San Siro a colpito L’Europa. Uno show a livello delle epiche sfide delle ultime stagioni con protagonista il Real Madrid di Carlo Ancelotti: ribaltamenti di fronte, gol, emozioni e squadre che si sono confrontate cercando di superarsi fino all’ultimo istante di gioco. È stato un inno al calcio. “Meraviglioso” a titolato la prima pagina del quotidiano spagnolo As, con grande foto di Yamine Lamal, protagonista assoluto della notte del Montjuic, ma con riferimento anche alla prestazione complessiva dell’Inter di Simone Inzaghi. 🔗 Panorama.it - L’Europa rende omaggio allo spettacolo di Barcellona: grazie! I più convinti sono stati i francesi de L’Equipe che pochi minuti dopo il fischio finale del signor Turpin hanno celebrato la notte dicosì: “e a martedì!” Lodella semifinale d’andata che ha visto i catalani e l’Inter pareggiare e rimandare il verdetto al ritorno di San Siro a colpito. Uno show a livello delle epiche sfide delle ultime stagioni con protagonista il Real Madrid di Carlo Ancelotti: ribaltamenti di fronte, gol, emozioni e squadre che si sono confrontate cercando di superarsi fino all’ultimo istante di gioco. È stato un inno al calcio. “Meraviglioso” a titolato la prima pagina del quotidiano spagnolo As, con grande foto di Yamine Lamal, protagonista assoluto della notte del Montjuic, ma con riferimento anche alla prestazione complessiva dell’Inter di Simone Inzaghi. 🔗 Panorama.it

