L’Europa libera rinasce a Kyjiv in piazza dell’Indipendenza

L’Europa, con Europa Radicale un centinaio di cittadini italiani e di altri Paesi europei, con rappresentanti del Parlamento e di alcune istituzioni locali, come il Comune di Milano, saranno a Kyjiv per la prima manifestazione di europei nella capitale del Paese martoriato da oltre tre anni di guerra su larga scala.Ucraina nell’Unione Europea, no fly zone sull’Ucraina, Vladimir Putin processato all’Aja, Stati Uniti d’Europa e difesa comune europea: sono le richieste che porteremo in piazza Indipendenza, al Maidan, sotto un’enorme bandiera europea. Su quella bandiera scriveremo il nome di Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina torturata, uccisa e restituita senza bulbi oculari e con il cervello asportato dalle belve di Mosca. 🔗 Linkiesta.it - L’Europa libera rinasce a Kyjiv, in piazza dell’Indipendenza Tra una settimana, il 9 maggio, in occasione della Giornata del, con Europa Radicale un centinaio di cittadini italiani e di altri Paesi europei, con rappresentanti del Parlamento e di alcune istituzioni locali, come il Comune di Milano, saranno aper la prima manifestazione di europei nella capitale del Paese martoriato da oltre tre anni di guerra su larga scala.Ucraina nell’Unione Europea, no fly zone sull’Ucraina, Vladimir Putin processato all’Aja, Stati Uniti d’Europa e difesa comune europea: sono le richieste che porteremo inIndipendenza, al Maidan, sotto un’enorme bandiera europea. Su quella bandiera scriveremo il nome di Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina torturata, uccisa e restituita senza bulbi oculari e con il cervello asportato dalle belve di Mosca. 🔗 Linkiesta.it

UCRAINA, EUROPA RADICALE: 9 MAGGIO MANIFESTIAMO A KYIV - Roma, 10 mar - “Nella giornata dell'Europa, il 9 maggio, nella capitale ucraina manifesteremo perché ‘L'Europa Rinasce A Kyiv’! Lo faremo invitando cittadini ed esponenti politici europei a essere con ... 🔗9colonne.it

Kyiv e non solo. Così l'Europa diventa l'argine alle derive di Putin e Trump - Conta sul fatto che l’America si stanchi, e che solo l’Europa non basti a difendere Kyiv. Ma finora le cose sono andate così: a ogni allontanamento di Trump dall’Europa, l’Europa ha ... 🔗ilfoglio.it

L'Europa è di fronte a una scelta: dire “no” a Trump per difendere Kyiv, o abbandonare gli ucraini - Il primo porta a una capitolazione di Kyiv alle condizioni poste da Vladimir ... ma comprometterebbe gli interessi e la sicurezza dell’Europa. Il tempo delle finte lusinghe è finito: “Trump ... 🔗ilfoglio.it