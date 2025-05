Leucemia c’è una chiave per combattere le forme più gravi

Leucemia linfatica cronica in un linfoma particolarmente aggressivo e resistente alle terapie convenzionali denominato sindrome di Richter. Lo studio è stato condotto dal professor Paolo Sportoletti e dal gruppo di ricercatrici e ricercatori da lui coordinati, presso la sezione di ematologia del dipartimento di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Perugia.La ricerca ha beneficiato del finanziamento della Fondazione Airc e si è svolta in collaborazione con il gruppo guidato dal professor Paolo Prospero Ghia presso l'Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Il meccanismo individuato - spiega l'ateneo perugino in una sua nota - consiste nella perdita del gene Bcor, che attiva la proteina Notch1, la quale a sua volta causa la trasformazione della Leucemia cronica in sindrome di Richter.

