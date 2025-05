Letizia sconsolato | Che si fa? Chi può salvare il Milan? Una botta di fortuna

Juve Inter, Vieri fa il suo pronostico: «Ecco la mia favorita. Inzaghi può contare su una dose di esperienza superiore a quella di Thiago Motta» - Vieri fa il pronostico sul derby d’Italia: «Inter favorita, ma in partite come questa conta poco!» Le dichiarazioni dell’ex centravanti nerazzurro Il doppio ex di Juve e Inter, Christian Vieri, ha parlato in un’intervista da Tuttosport, in vista della sfida di questa sera allo Stadium. Le dichiarazioni: JUVE INTER- «L’Inter parte favorita. Stanno facendo benissimo in tutte le […] 🔗calcionews24.com

Arda Guler Inter, la voce dalla Spagna fa sognare i tifosi: può aprirsi quello scenario in estate col Real Madrid! - di RedazioneArda Guler Inter, la voce dalla Spagna fa sognare i tifosi: può aprirsi quello scenario in estate col Real Madrid! Tutti i dettagli Dalla Spagna rimbalza una voce che fa letteralmente i tifosi interisti riguardante un possibile arrivo di Arda Guler nella prossima sessione estiva del calciomercato Inter. Secondo Sport, il fatto che il talento turco in questa stagione abbia trovato pochissimo spazio per via dell’eccessiva concorrenza starebbe facendo pensare il ragazzo all’idea di salutare il Real Madrid per una nuova esperienza altrove. 🔗internews24.com

Infortunio Sommer, il portiere svizzero fa gli straordinari. Ecco l’incredibile colpo di scena: può tornare in questo match - di RedazioneInfortunio Sommer, procede spedito il recupero del portiere svizzero che potrebbe addirittura essere in campo in questo match Ottime notizie in casa Inter, prosegue il recupero di Yann Sommer che durante una seduta di allenamento si è infortunato alla mano ed è stato costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. 🔗internews24.com