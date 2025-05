L’esorcista The Exorcist 1973 la spiegazione del finale

(The), ladel(The) di William Friedkin è un argomento complesso da spiegare in modo esaustivo. La saga è nota per il suo profondo simbolismo e l’uso di esseri soprannaturali lascia spesso spazio ad allegorie relative alla condizione umana attraverso la capacità di provare paura.segue Regan MacNeil (Linda Blair), una ragazzina che incontra un potente demone malvagio che prende il controllo del suo corpo. La madre di Regan, Chris (Ellen Burstyn), temendo per la figlia e disperata dopo una serie di consulti medici senza esito, si rivolge alla Chiesa per chiedere aiuto.I padri Merrin e Karras arrivano a casa dei MacNeil per tentare di salvare la vita di Regan dal demone che abita il suo corpo. Scoprono che si tratta di un essere potente chiamato Pazuzu e si mettono all’opera per eseguire il pericoloso ma fondamentale esorcismo che è l’unica possibilità di sopravvivenza per Regan dopo il suo incontro con il male. 🔗 Cinefilos.it