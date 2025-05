L’Esercito punta su mezzi e tecnologia Preparare la guerra favorisce la pace

L'Esercito, 4 maggio 1861 - 4 maggio 2025: 164 anni di storia. Che Esercito è?"L'Esercito Italiano ha saputo adattarsi ai nuovi scenari e alle esigenze di difesa, deterrenza e sicurezza del Paese. Negli anni recenti, ha dimostrato capacità trasversali, attraverso un ampio spettro di strumenti di intervento insieme alle Forze Armate sorelle, a sostegno alla società civile e nelle missioni internazionali per il ripristino della pace, con qualità che hanno reso unici i militari italiani in ambienti complessi. L'Esercito ha bisogno di un contenuto tecnologico all'altezza delle minacce e delle sfide attuali e si addestra agli scenari peggiori. Ci attrezziamo per essere all'altezza delle aspettative dell'Italia".Meno burocrazia ed essere preparati alla guerra? "L'Esercito non nasce per fare burocrazia, ha il dovere di prepararsi ad ogni evenienza.

