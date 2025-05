L' Esercito celebra a Bari i suoi 164 anni

Esercito ha scelto Bari e il suo sole per celebrare il 164° anniversario della propria costituzione. Fino al 4 maggio una serie di eventi celebrerà il compleanno della Forza Armata. Inaugurato il Villaggio Esercito, un’area in cui i cittadini si cimentano in diverse attività o ammirano mezzi e tradizioni legate al mondo militare. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - L'Esercito celebra a Bari i suoi 164 anni L’ha sceltoe il suo sole perre il 164°versario della propria costituzione. Fino al 4 maggio una serie di eventi celebrerà il compleanno della Forza Armata. Inaugurato il Villaggio, un’area in cui i cittadini si cimentano in diverse attività o ammirano mezzi e tradizioni legate al mondo militare. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

