L’Eredità torna in prima serata con lo speciale Tutti in Viaggio

Tutti in Viaggio il nuovo speciale de L’Eredità, in prima serata su Rai 1 domani (venerdì 2 maggio) dopo Affari Tuoi. Il game show condotto da Marco Liorni dedica una puntata tematica al desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della bella stagione ormai alle porte.speciale L’Eredità – Tutti in Viaggio: le coppie in giocoA giocare saranno sei coppie note al pubblico televisivo: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti e Francesco Oppini. Le coppie si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza ad Emergenza Sorrisi Ets.Lo speciale culminerà nel Triello, che decreterà il concorrente destinato a cimentarsi con la Ghigliottina, il momento clou del programma. 🔗 Davidemaggio.it - L’Eredità torna in prima serata con lo speciale Tutti in Viaggio Si intitolainil nuovode, insu Rai 1 domani (venerdì 2 maggio) dopo Affari Tuoi. Il game show condotto da Marco Liorni dedica una puntata tematica al desiderio di partire, ispirato dall’arrivo della bella stagione ormai alle porte.in: le coppie in giocoA giocare saranno sei coppie note al pubblico televisivo: Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, Alba Parietti e Francesco Oppini. Le coppie si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza ad Emergenza Sorrisi Ets.Loculminerà nel Triello, che decreterà il concorrente destinato a cimentarsi con la Ghigliottina, il momento clou del programma. 🔗 Davidemaggio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Eredità gioca in prima serata con 6 coppie famose - Contro l’ultima puntata di C’è Posta per Te con ospiti Gianni Morandi e Il Volo, Rai 1 schiera per il secondo sabato consecutivo uno speciale de L’Eredità condotto da Marco Liorni, questa volta dedicato all’amore. Speciale L’Eredità – Viva l’Amore: le coppie in gioco A giocare domani sera, nella puntata rinominata Viva l’Amore in onda dopo Affari Tuoi, saranno sei coppie del mondo dello spettacolo, legate da un rapporto artistico e/o sentimentale: si tratta di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Eleonora Erra ... 🔗davidemaggio.it

Stefano De Martino torna in tv con in prima serata: ecco quando lo rivedremo - Stefano De Martino ha chiuso con ottimi ascolti l'ultima stagione di Stasera tutto è possibile, ma sembra che il conduttore Rai sia già pronto a tornare in tv: ecco dove e quando lo rivedremo! 🔗comingsoon.it

Funerali Papa, come cambia la programmazione: slitta la prima serata di Affari Tuoi, stop L’Eredità e Ciao Maschio - Come cambia il palinsesto in seguito alla copertura dei funerali del Papa di sabato 26 aprile: slitta la prima serata di Affari Tuoi, stop anche a L'Eredità e Ciao Maschio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

L’Eredità e Affari Tuoi, oggi Liorni e De Martino tornano in onda (ma le prime serate slittano). Cosa succede; L'Eredità «Viva l'amore», stasera in tv una nuova puntata speciale del game show di Marco Liorni: ospiti e ant; ‘L’eredità’ in prima serata con lo speciale Sanremo: ecco tutto quello che succede stasera; “L’Eredità Sanremo”, in prima serata una puntata speciale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia