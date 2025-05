L' Eredità non è mai bilanciata | bufera su Antonio e Mauro

Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Giochiamo insieme? Siete pronti a vivere un'altra partita con noi?", ha esclamato il padrone di casa a inizio puntata. Poi ha dato il bentornato al nuovo campione Mauro, che ieri si è portato a casa un bel gruzzoletto. Con lui giocano come concorrenti Serena da Benevento, Christopher da Modena, Antonio - alla quindicesima sera -, Bianca da Cosenza, Luca da Torino, Bianca Maria alla seta sera a L'Eredità. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha replicato a gran voce il pubblico in studio.Alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Antonio. Per portarsi a casa la bellezza di 90mila euro - il montepremi - doveva indovinare una parola che quadrasse con "Colore", "Porto", "Diritto", "Scadenza" e "Tagliare".

L'Eredità, "ma non vi vergognate": bufera dopo la puntata, cos'è successo | Guarda - E' stata Veronica di Corleone dalla provincia di Palermo la campionessa de L'Eredità, il game show di Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, giovedì 13 marzo, su Rai 1. La concorrente, 25 anni, ha detto che nella vita fa la professoressa di lettere. Per lei si è trattato dalle terza partecipazione alla ghigliottina. Questa volta alla fase finale del gioco ci è arrivata con un montepremi di 185mila euro. 🔗liberoquotidiano.it

L'Eredità, Giulia fatta a pezzi: "Hai mai sentito parlare di emotività?". Una bufera: cos'è successo - Venerdì 7 marzo è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon venerdì Italia e benvenuto all'Eredità", ha detto il padrone di casa a inizio trasmissione. Poi ha dato il bentornato al nuovo campione del gioco Claudio. Con lui giocano come concorrenti Claudia da Cremona, Gabriele da Udine, Giovanni da Viterbo, Giulia da Bologna, Roberta dalla Sardegna e Luca da Ferrara. 🔗liberoquotidiano.it

L'Eredità, "non si collegano": bufera dopo la Ghigliottina - Ieri, martedì 15 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon martedì", ha esordito così il padrone di casa a inizio puntata. Poi ha dato il bentornato a Gabriele, che ha bruciato ogni record - almeno per quest’anno - di permanenza nel programma: ben 30 puntate all'attivo. Con lui hanno giocato come concorrenti Martina da Cosenza, Antonio da Lucca, Giada - ieri al triello -, Graziano da Bologna, Cristina da Pavia, Saverio da Como. 🔗liberoquotidiano.it

