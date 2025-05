L' Eredità debutto col botto | Mauro spiazzante

Mauro ha conquistato tutti a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 30 aprile. Dopo essere riuscito ad accedere alla Ghigliottina, la fase finale nonché quella più seguita del gioco, è riuscito anche a vincere il montepremi, portandosi a casa 25mila euro. Pur non trattandosi di una cifra enorme, la sua è stata comunque considerata una impresa. Le parole da collegare erano nell'ordine "Cantare", "Bibbia", "Concordato", "Fisso", "Filosofico". Dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, Mauro è andato deciso e sul suo cartellino ha scritto la parola "Canone", che ha illuminato anche gli utenti dell'ex Twitter, che come sempre provano a dare la loro risposta prima che lo facciano in tv. E proprio la soluzione offerta da Mauro si è rivelata quella giusta.

