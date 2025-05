Leo Gassmann canta ' Bella ciao' il Concertone e l' omaggio a Papa Francesco | La sicurezza sul lavoro è come l' aria Attesa per Brunori Sas e Gabry Ponte

Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma è inziato con Leo Gassmann che canta, insieme alle migliaia di giovani già presenti davanti al palco, la canzone simbolo della lotta partigiana per la libertà e la liberazione dal fascismo, 'Bella ciao'. «Siamo uniti per il lavoro sicuro. Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa. La missione per cui ci battiamo tutti,. 🔗 Feedpress.me - Leo Gassmann canta 'Bella ciao', il Concertone e l'omaggio a Papa Francesco: "La sicurezza sul lavoro è come l'aria". Attesa per Brunori Sas e Gabry Ponte Ildel Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma è inziato con Leoche, insieme alle migliaia di giovani già presenti davanti al palco, la canzone simbolo della lotta partigiana per la libertà e la liberazione dal fascismo, ''. «Siamo uniti per ilsicuro. Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa. La missione per cui ci battiamo tutti,. 🔗 Feedpress.me

