Leo Gassmann canta ' Bella ciao' Concertone al via con l' omaggio a Papa Francesco a San Giovanni echeggiano sue parole

Giovanni in Laterano il Concertone del Primo maggio con Leo Gassmann che canta, insieme alle migliaia di giovani già presenti davanti al palco, la canzone simbolo della lotta partigiana per la libertà e la liberazione dal fascismo, 'Bella ciao'. «Siamo uniti per il lavoro sicuro. Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa. La missione per. 🔗 Feedpress.me - Leo Gassmann canta 'Bella ciao', Concertone al via con l'omaggio a Papa Francesco, a San Giovanni echeggiano sue parole Ha preso il via ufficialmente a Piazza Sanin Laterano ildel Primo maggio con Leoche, insieme alle migliaia di giovani già presenti davanti al palco, la canzone simbolo della lotta partigiana per la libertà e la liberazione dal fascismo, ''. «Siamo uniti per il lavoro sicuro. Chi va a lavorare deve avere la certezza di tornare a casa. La missione per. 🔗 Feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concertone Primo Maggio Roma, le pagelle: apre Leo Gassmann con "Bella ciao", tra i più attesi Giorgia e Achille Lauro - Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore dal palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast... 🔗leggo.it

Leo Gassmann apre il Concertone del Primo maggio con Bella ciao: “Italia democratica grazie alla Liberazione” - Un papavero rosso alle spalle, Leo Gassmann dà il via alla diretta del Concertone del Primo maggio. “Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamolo”, ha affermato l’artista dopo aver cantato Bella ciao. L'articolo Leo Gassmann apre il Concertone del Primo maggio con Bella ciao: “Italia democratica grazie alla Liberazione” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Concertone del 1° maggio, apre Leo Gassmann con «Bella ciao». Attesa per Lucio Corsi, Ghali e Achille Lauro: la scaletta completa - Un papavero rosso alle spalle, la voce appena accennata, Leo Gassmann con la mano sul cuore dà il via alla diretta del Concertone del Primo Maggio da piazza San Giovanni a Roma, in diretta su Rai3 e Radio2. «Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un’Italia libera e democratica – ha detto il cantante – ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon primo maggio». 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Concertone del Primo maggio a Roma: Leo Gassmann canta “Bella ciao”, poi il video del Papa; Primo Maggio, Leo Gassmann canta e suona Bella Ciao all'inizio del Concertone; Leo Gassmann canta 'Bella Ciao' al Concertone del Primo Maggio: l'esibizione; Leo Gassmann canta 'Bella ciao', Concertone al via con l'omaggio a Papa Francesco, a San Giovanni echeggiano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Un videomessaggio di Francesco apre il Concertone, Leo Gassman canta "Bella Ciao" - La scaletta - AGI - "La musica è bellezza è strumento di pace, può aiutare la convivenza". Con un videomessaggio di Papa Francesco parte il Concertone 2025, a Piazza San Giovanni a Roma. "La musica è bellezza ed è ... 🔗msn.com

Primo Maggio, Leo Gassmann canta Bella Ciao al Concertone VIDEO - Leo Gassmann ha aperto il Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni, cantando 'Bella Ciao'. «Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa ... 🔗ilgazzettino.it

Leo Gassmann canta 'Bella Ciao' al Concertone del Primo Maggio: l'esibizione - (LaPresse) Leo Gassmann ha aperto il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni, a Roma, intonando 'Bella Ciao'. «Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa che ci ... 🔗video.corriere.it