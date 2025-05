Leo Gassmann apre il Concertone del Primo Maggio con Bella Ciao

Gassmann - mano sul cuore - ha avuto il compito di dare il via al Concertone del Primo Maggio, intonando Bella Ciao."Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un'Italia libera e democratica ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon Primo Maggio", ha detto l'artista romano alla fine della sua esibizione.Il Concertone ha poi omaggiato il Papa, con uno stralcio di un suo discorso: "La musica è bellezza e strumento di pace, una lingua che tutti i popoli in diversi modi parlano, e raggiunge tutti i cuori". 🔗 Quotidiano.net - Leo Gassmann apre il Concertone del Primo Maggio con Bella Ciao Un papavero rosso alle spalle, la voce appena accennata, Leo- mano sul cuore - ha avuto il compito di dare il via aldel, intonando."Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere in un'Italia libera e democratica ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo. Buon", ha detto l'artista romano alla fine della sua esibizione.Ilha poi omaggiato il Papa, con uno stralcio di un suo discorso: "La musica è bellezza e strumento di pace, una lingua che tutti i popoli in diversi modi parlano, e raggiunge tutti i cuori". 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concertone Primo Maggio Roma, le pagelle: apre Leo Gassmann con "Bella ciao", tra i più attesi Giorgia e Achille Lauro - Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore dal palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast... 🔗leggo.it

Primo maggio, concertone di Roma: Leo Gassmann apre la festa con "Bella ciao". Gli artisti sul palco: scaletta - Si accendono i riflettori sul Concertone del primo Maggio che quest'anno torna in piazza San Giovanni in Laterano completamente restaurata. La scaletta della giornata 🔗affaritaliani.it

Primo maggio, parte il Concertone rosso. Leo Gassmann apre con "Bella ciao" - Come da copione, il Concertone romano del Primo maggio si tinge di rosso e prende il via con l'esecuzione di "Bella ciao". Leo Gassmann, cantautore e attore 26enne, sale sul palco di San Giovanni e intona, insieme alle migliaia di giovani già presenti, la canzone simbolo della lotta partigiana. "Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa che ci ricorda che 80 anni fa siamo stati liberati da un'oppressione violenta che non ci permetteva di vivere in un paese libero e democratico. 🔗iltempo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scaletta Concertone Primo Maggio 2025 Roma/ Apre Leo Gassmann con Bella Ciao, finale Giorgia e Achille Lauro; Concertone, apertura affidata a Leo Gassmann con Bella Ciao; Leo Gassman apre il Concertone con Bella Ciao: Oggi più che mai inno di libertà; Concerto del Primo Maggio a Roma: apre Leo Gassmann. DIRETTA. 🔗Ne parlano su altre fonti

Leo Gassman apre il Concertone con "Bella Ciao": "Oggi più che mai inno di libertà" - AGI - “‘Bella Ciao’ è una canzone che parla di libertà, e in un tempo in cui le libertà sono sempre più limitate e rinascono le tirannie, cantarla oggi è più significativo che mai”, così Leo Gassmann ... 🔗msn.com

Il Concertone, Leo Gassmann apre con “Bella ciao”. Poi l’omaggio a Papa Francesco - Il Concertone del Primo Maggio omaggia papa Francesco. Le sue parole sono riecheggiate in una piazza San Giovanni che già dal primo pomeriggio è piena. "La musica è bellezza e strumento di pace, una ... 🔗ilsecoloxix.it

Primo maggio, parte il Concertone rosso. Leo Gassmann apre con "Bella ciao" - Come da copione, il Concertone romano del Primo maggio si tinge di rosso e prende il via con l'esecuzione di "Bella ciao". Leo ... 🔗iltempo.it