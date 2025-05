Leo Gassman apre con Bella ciao | la scaletta Via al Concertone del Primo Maggio | Sul palco risuonano le parole del Papa sul lavoro

Xml2.corriere.it - Leo Gassman apre con Bella ciao: la scaletta. Via al Concertone del Primo Maggio | Sul palco risuonano le parole del Papa sul lavoro Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗 Xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Leo Gassman apre con «Bella ciao»: cominciato il Concertone del Primo Maggio. La scaletta | Polemiche su Achille Lauro - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano 🔗xml2.corriere.it

Concertone Primo Maggio Roma, le pagelle: apre Leo Gassmann con "Bella ciao", tra i più attesi Giorgia e Achille Lauro - Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore dal palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast... 🔗leggo.it

1 Maggio: Leo Gassman aprirà Concertone con ‘Bella ciao’ - Roma, 1 mag. (LaPresse) – Leo Gassman aprirà il Concertone del 1° maggio a piazza San Giovanni a Roma intonando ‘Bella ciao’. Lo apprende LaPresse. Durante l’evento sono in programma alcuni omaggi a Papa Francesco. 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leo Gassman apre il Concertone con Bella Ciao: Oggi più che mai inno di libertà; Concertone, apertura affidata a Leo Gassmann con Bella Ciao; Concertone del Primo maggio a Roma: Leo Gassmann canta “Bella ciao”, poi il video del Papa; Concertone del Primo Maggio al via. Apre Leo Gassmann con Bella ciao - La voce di Papa Francesco illumina la piazza dei lavoratori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un videomessaggio di Francesco apre il Concertone, Leo Gassman canta "Bella Ciao" - La scaletta - AGI - "La musica è bellezza è strumento di pace, può aiutare la convivenza". Con un videomessaggio di Papa Francesco parte il Concertone 2025, a Piazza San Giovanni a Roma. "La musica è bellezza ed è ... 🔗msn.com

Concerto Primo Maggio, apre Gassmann con Bella ciao. Poi l'omaggio a Papa Francesco - Al via l'evento musicale da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma: la diretta si concluderà a mezzanotte circa ... 🔗today.it

Primo maggio, Leo Gassmann apre il Concertone con "Bella ciao" | Video - Roma - Un papavero rosso alle spalle , Leo Gassmann dà il via alla diretta del Concertone del Primo maggio. "Ottanta anni fa uomini e donne ... 🔗ilsecoloxix.it