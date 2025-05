L’enorme bufala di Donald Trump sui tatuaggi di Abrego Garcia l’uomo deportato per errore a El Salvador Poi contesta il fact-check del giornalista con un argomentazione surreale

tatuaggio sulle nocche» dichiara Donald Trump durante un’intervista rilasciata ad ABC per sostenere che Abrego Garcia, l’uomo che senza alcuna prova e processo è stato incarcerato e deportato per errore a El Salvador, facesse parte della banda criminale nota come Mara Salvatrucha (MS-13). Smentito dall’intervistatore, Terry Moran, il Presidente americano non l’ha presa molto bene, pretendendo di avere ragione avendo lui stesso mostrato una foto dei tatuaggi presenti nella mano dell’uomo durante un suo passato intervento presso lo Studio Ovale. Nella fotografia, fornita dal suo staff, si vedono delle figure tatuate e le scritte MS-13, ma queste erano state palesemente aggiunte con un programma di fotoritocco solo per fornire l’interpretazione infondata dei veri tatuaggi di Abrego Garcia. 🔗 «Aveva la scritta MS-13 sulo sulle nocche» dichiaradurante un’intervista rilasciata ad ABC per sostenere cheche senza alcuna prova e processo è stato incarcerato epera El, facesse parte della banda criminale nota come Mara Salvatrucha (MS-13). Smentito dall’intervistatore, Terry Moran, il Presidente americano non l’ha presa molto bene, pretendendo di avere ragione avendo lui stesso mostrato una foto deipresenti nella mano deldurante un suo passato intervento presso lo Studio Ovale. Nella fotografia, fornita dal suo staff, si vedono delle figure tatuate e le scritte MS-13, ma queste erano state palesemente aggiunte con un programma di fotoritocco solo per fornire l’interpretazione infondata dei veridi. 🔗 Open.online

