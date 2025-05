L' Emilia-Romagna vuole regolamentare gli affitti brevi al lavoro per una legge regionale

Una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all'abitare, tenendo allo stesso tempo conto anche delle esigenze del settore turistico. E' l'obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto.

La Regione vuole porre un freno agli affitti brevi. "Solo nel riminese 12 mila case, faremo la legge regionale" - In Regione si discute sul futuro e le azioni da intraprendere sul proliferare degli affitti brevi. La maggioranza di centrosinistra ha approvato un ordine del giorno con cui impegna la giunta regionale a valutare la predisposizione di una proposta di legge che disciplini gli affitti brevi... 🔗riminitoday.it

La Regione vuole disciplinare gli affitti brevi a uso turistico - Una legge regionale per disciplinare gli affitti brevi a uso turistico, che metta al centro il diritto all’abitare, tenendo allo stesso tempo conto anche delle esigenze del settore turistico. E’ l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che convocherà entro maggio un primo tavolo di confronto... 🔗ilpiacenza.it

Emilia romagna valuta una legge regionale per regolamentare gli affitti brevi a uso turistico - Emilia Romagna avvia un tavolo tecnico per regolamentare gli affitti brevi, bilanciando diritto all’abitare e turismo, affrontando la crisi abitativa con nuove norme e gestione degli alloggi sfitti. 🔗gaeta.it

Affitti brevi, host minacciano ricorsi alla legge regionale dell’Emilia-Romagna - BOLOGNA. La legge della Regione Emilia-Romagna per regolamentare gli affitti turistici brevi è “destinata a finire in tribunale”. E’ l’avvertimento ... 🔗corriereromagna.it

Emilia-Romagna, una legge sugli affitti brevi. La Regione: «Zone off limits nei Comuni, non vogliamo diventare come Venezia e Firenze» - Confronto con sindaci e piattaforme per avviare l'iter normativo: «Il governo ha fatto poco per arginare il fenomeno, proviamo noi». A Bologna 6.700 alloggi per turisti: «Pressione forte. Servono allo ... 🔗corrieredibologna.corriere.it