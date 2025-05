L’elenco dei supermercati e centri commerciali aperti oggi 1 maggio a Roma e Milano

Coop ed Esselunga restano chiusi tutto il giorno, Conad e Decò sono aperti per mezza giornata. Per quanto riguarda invece i centri commerciali, restano chiusi Porta di Roma e Roma Casal Bertone. Ecco gli orari di apertura per giovedì 1° maggio dei supermercati e centri commerciale. Il consiglio è di consultare sempre il sito ufficiale della catena di supermercati dove si intende andare, per accertarsi che il punto vendita della propria zona sia effettivamente aperto. Supermercati aperti a Roma il 1° maggio: L'elenco completo: Carrefour: aperto dalle 7.30 alle 21; Conad: mezza giornata dalle 8 alle 14; Coop: chiuso; Esselunga: chiuso; Pam Panorama: aperti dalle 9 alle 21; Lidl: orario variabile; Eurospin: orario variabile; MD: aperto dalle 8:30 alle 20:00; Aldi: orari variabili; Decò: aperto per mezza giornata dalle 8.

L’elenco de supermercati e centri commerciali aperti oggi, 1° maggio, a Roma e Milano - Coop ed Esselunga restano chiusi tutto il giorno, Conad e Decò sono aperti per mezza giornata. Per quanto riguarda invece i centri commerciali, restano chiusi Porta di Roma e Roma Casal Bertone. Ecco gli orari di apertura per giovedì 1° maggio dei supermercati e centriccommerciale Il consiglio è di consultare sempre il sito ufficiale della catena di supermercati dove si internde andare, per accertarsi che il punto vendita della propria zona sia effettivamente aperto. 🔗metropolitanmagazine.it

I centri commerciali aperti il 25 aprile in Campania: elenco e orari - Dal Centro Grande Sud al Vulcano Buono, passando per Napoli, Mungnano e Afragola, sono diversi i negozi che rimarranno aperti in Campania per la Liberazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

?Pasquetta 2025, supermercati e Centri Commerciali aperti a Roma il 21 Aprile: ecco quali - Oggi, lunedì 21 aprile 2025, in occasione della Pasquetta, diversi supermercati e centri commerciali a Roma saranno aperti per consentire gli acquisti dell’ultimo minuto, perfetti per chi organizza un pranzo, una grigliata o una gita fuori porta. Supermercati Aperti Carrefour: alcuni punti vendita aperti con orario ridotto, generalmente dalle 8:00 alle 20:00. Esselunga: aperta con orario continuato, in molti casi dalle 8:00 alle 20:00. 🔗funweek.it

