L’elenco de supermercati e centri commerciali aperti oggi 1 maggio a Roma e Milano

aperti per mezza giornata. Per quanto riguarda invece i centri commerciali, restano chiusi Porta di Roma e Roma Casal Bertone. Ecco gli orari di apertura per giovedì 1° maggio dei supermercati e centri commerciali. Il consiglio è di consultare sempre il sito ufficiale della catena di supermercati dove si intende andare, per accertarsi che il punto vendita della propria zona sia effettivamente aperto.

Supermercati aperti a Roma il 1° maggio: L'elenco completo
Carrefour: aperto dalle 7.30 alle 21
Conad: mezza giornata dalle 8 alle 14
Coop: chiuso
Esselunga: chiuso
Pam Panorama: aperti dalle 9 alle 21
Lidl: orario variabile
Eurospin: orario variabile
MD: aperto dalle 8:30 alle 20:00
Aldi: orari variabili
Decò: aperto per mezza giornata dalle 8.

