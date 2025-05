Legends of the Condor Heroes | The Gallants la recensione | Tsui Hark ridà vita al genere wuxia

Tsui Hark e la densità di uno dei romanzi più amati della letteratura wuxia, Condor Heroes. Il risultato è un film monumentale, Legends of the Condor Heroes: The Gallants, che riesce a condensare in 147 minuti alcuni capitoli della seconda metà della saga, uno dei più adattati tra quelli nati dalla prolifica fantasia dell'hongkonghese Jin Yong (pseudonimo per Louis Cha): decine di trasposizioni tra cinema e tv, tra cui la trilogia firmata negli anni '70 da un maestro del genere come Chang Cheh, e la celebre serie del 1983, la più vista nella storia.

