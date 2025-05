Legacoop Romagna sulle fiere | | Un polo tra Rimini Cesena e Forlì

fiere di Rimini, Forlì e Cesena è "un auspicio non solo del presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini (nella foto)". Anche di Legacoop Romagna, che afferma di sostenerlo "molti anni". "Le strutture fieristiche – argomenta Legacoop Romagna – sono nate storicamente come strumento di supporto al sistema economico romagnolo, ma poi c'è stata una evoluzione-selezione delle società fieristiche che ne ha ridotto il numero, ponendo alcune delle stesse in una posizione privilegiata, sia per i vantaggi determinati dalla collocazione geografica e logistica, sia per la capacità di attrarre investimenti"."In Romagna – prosegue Legacoop Romagna – la fiera di Rimini è tra le più importanti a livello europeo ed è naturale e giusto che tutti lavoriamo nella stessa direzione.

