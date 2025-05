Lecco un’ape lo punge sulla ferrata Gamma 1 | i soccorritori arrivano in elicottero

Lecco, 1 maggio 2025 – Un'ape lo ha punto mentre stava scalando sulla ferrata. Uno scalatore oggi in mattinata è stato punto da un'ape mentre stava risalendo la ferrata Gamma 1 lungo il versante del Pizzo d’Erna, sopra Lecco.Ha avuto una reazione allergica. Immediato l'intervento dei soccorritori dell'eliambulanza di Como e del Soccorso alpino di Lecco, che lo hanno raggiunto con il verricello. Dopo la prima assistenza in parete, l'escursionista è stato imbarcato sul mezzo di emergenza aereo e trasferito direttamente all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Non è in pericolo di vita.Sul Due ManiPoco dopo sempre i soccorritori del Soccorso alpino e dell'eliambulanza, ma di Milano, hanno soccorso e recuperare una seconda persona sul Monte Due Mani, a Ballabio. Si tratta di una donna di 48 anni che stava risalendo la ferrata Contessi. 🔗 Ilgiorno.it - Lecco, un’ape lo punge sulla ferrata Gamma 1: i soccorritori arrivano in elicottero , 1 maggio 2025 – Un'ape lo ha punto mentre stava scalando. Uno scalatore oggi in mattinata è stato punto da un'ape mentre stava risalendo la1 lungo il versante del Pizzo d’Erna, sopra.Ha avuto una reazione allergica. Immediato l'intervento deidell'eliambulanza di Como e del Soccorso alpino di, che lo hanno raggiunto con il verricello. Dopo la prima assistenza in parete, l'escursionista è stato imbarcato sul mezzo di emergenza aereo e trasferito direttamente all'ospedale Alessandro Manzoni di. Non è in pericolo di vita.Sul Due ManiPoco dopo sempre idel Soccorso alpino e dell'eliambulanza, ma di Milano, hanno soccorso e recuperare una seconda persona sul Monte Due Mani, a Ballabio. Si tratta di una donna di 48 anni che stava risalendo laContessi. 🔗 Ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scontri a Lecco durante le manifestazioni del 28 aprile: avviate le indagini - Un pomeriggio di tensione ha attraversato la città di Lecco ieri, 28 aprile, in occasione delle commemorazioni legate all'anniversario della fucilazione di sedici appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana avvenuta nel 1945. Oltre alla manifestazione andata in scena allo stadio... 🔗leccotoday.it

A Lecco arriva Spring Lab: una giornata di creatività, design e ispirazioni di primavera - Spazio Oto Lab a Lecco si prepara a sbocciare con Spring Lab, l’evento che celebra la primavera attraverso creatività, design e artigianato. Sabato 12 aprile, dalle 10 alle 20, lo spazio eventi di via Mazzucconi 12 ospiterà un’intera giornata dedicata al bello, alla natura e alla creatività... 🔗leccotoday.it

Fibromi, a Lecco una tecnica rivoluzionaria per toglierli senza bisturi: la miolisi a radiofrequenza - Lecco – Microonde al posto del bisturi. È la nuova frontiera per curare le pazienti che hanno tumori benigni all'utero, che non uccido, ma possono diventare invalidanti. La nuova tecnica che evita l'intervento chirurgico e consente un ricovero e una convalescenza molto rapida viene applicata all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, tra i primi in Italia. Si tratta della miolisi a radiofrequenza per l’asportazione di miomi uterini, una patologia benigna ma spesso gravata da una sintomatologia invalidante. 🔗ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Lecco, un’ape lo punge sulla ferrata Gamma 1: i soccorritori arrivano in elicottero. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lecco, un’ape lo punge sulla ferrata Gamma 1: i soccorritori arrivano in elicottero - Lecco, 1 maggio 2025 – Un'ape lo ha punto mentre stava scalando sulla ferrata. Uno scalatore oggi in mattinata è stato punto da un'ape mentre stava risalendo la ferrata Gamma 1 lungo il versante del ... 🔗ilgiorno.it