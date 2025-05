Lecce vs Napoli | le probabili formazioni

Lecce vs Napoli si giocherà sabato 3 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare.Lecce VS Napoli: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta nell’ultima giornata di campionato ha regalato un punto prezioso ai salentini che per il momento sono fuori dalla zona retrocessione con il diciassettesimo posto a quota 27 punti. La salvezza resta ancora da conquistare, e il calendario non aiuta con Napoli, Verona, Torino e Lazio all’orizzonte.La vittoria casalinga contro il Torino e la contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Roma ha consentito ai partenopei di prendere il comando della classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri. 🔗 Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Napoli: le probabili formazioni Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. La trasferta in Salento non dovrebbe rappresentare un problema per i partenopei neo capolisti, ma i giallorossi stanno lottando per la salvezza e non vanno sottovalutati.vssi giocherà sabato 3 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREIl pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta nell’ultima giornata di campionato ha regalato un punto prezioso ai salentini che per il momento sono fuori dalla zona retrocessione con il diciassettesimo posto a quota 27 punti. La salvezza resta ancora da conquistare, e il calendario non aiuta con, Verona, Torino e Lazio all’orizzonte.La vittoria casalinga contro il Torino e la contemporanea sconfitta dell’Inter contro la Roma ha consentito ai partenopei di prendere il comando della classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri. 🔗 Sport.periodicodaily.com

