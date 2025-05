Lecce stagione finita per Gaby Jean | al suo posto torna in lista Sansone

Lecce, stagione finita per Gaby Jean e al suo posto i salentini rimettono in lista Nicola Sansone per le ultime partite Il Lecce ha ufficialmente reintegrato Nicola Sansone nella lista “over 22” per il finale di stagione, al posto dell’infortunato Gaby Jean. L’attaccante classe 1991, finito fuori rosa dopo il mercato di gennaio, torna così . 🔗 Calcionews24.com - Lecce, stagione finita per Gaby Jean: al suo posto torna in lista Sansone pere al suoi salentini rimettono inNicolaper le ultime partite Ilha ufficialmente reintegrato Nicolanella“over 22” per il finale di, aldell’infortunato. L’attaccante classe 1991, finito fuori rosa dopo il mercato di gennaio,così . 🔗 Calcionews24.com

Lecce, stagione finita per Gaby Jean: lesione al crociato contro la Juventus - Gaby Jean, arrivato in Salento, aveva disputato 19 partite in questa stagione, dimostrando di essere un elemento importante per la retroguardia giallorossa. Nella sua carriera, il difensore ha vestito ... 🔗giornaledipuglia.com

Lecce calcio, stagione finita per il difensore giallorosso Gaby Jean - LECCE - Tegola sul Lecce in questo scorcio finale di campionato: stagione conclusa per il difensore giallorosso Gaby Jean. Il calciatore, uscito dopo dieci minuti nella sfida di ieri sera contro ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Sansone ritorna disponibile per il finale di stagione? La decisione del club - In seguito all'infortunio del francese Gaby Jean, i giallorossi hanno inserito nella lista "Over 22" Nicola Sansone ... 🔗pianetalecce.it