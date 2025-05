Lecce non ha dimenticato quando Conte scelse di allenare il Bari e vinse pure a Lecce 2-1 Gazzetta

La Gazzetta ricorda perché Lecce ha un rapporto conflittuale con Antonio Conte. Tutto è legato alla scelta del tecnico di allenare il Bari. E da tecnico del Bari vinse 2-1 in Salento e portò il Bari in Serie A.Conte a Lecce è tornato due volte da allenatore in A, vincendo 1-0 quando guidava la Juve e pareggiando 1-1 ai tempi dell'Inter. Ma la partita che ha cambiato un po' il rapporto con i tifosi della sua città è quella del 17 maggio 2008: Antonio arrivò al Via del Mare da allenatore del Bari, che portò alla promozione in A. E vinse 2-1. Non fu la gara in sé a cambiare la storia, ma la delusione (o la rabbia, fate voi) di alcuni suoi concittadini fu proprio verso quella sua scelta di accettare l'avventura nel club "nemico".

