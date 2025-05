Lecce - Napoli | via all' annullamento di centinaia di biglietti

Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio, in seguito ai controlli avviati dalla Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal. 🔗 Napolitoday.it - Lecce - Napoli: via all'annullamento di centinaia di biglietti In riferimento all’incontro di calcioprevisto per sabato 3 maggio, in seguito ai controlli avviati dalla Questura di, sono state attivate le procedure per l’didiacquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal. 🔗 Napolitoday.it

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Napoli, la notizia è ufficiale: ecco quando si giocherà contro Torino e Lecce - La Lega di Serie A ha appena ufficalizzato quando il Napoli giocherà contro il Torino e contro il Lecce. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è atteso dalla gara di domani sera contro il Monza. I partenopei, ovviamente, dovranno cercare di battere il team brianzolo per raggiungere, seppur per sole 24 ore, la vetta della classifica. L’Inter di Simone Inzaghi, infatti, giocherà nel giorno di Pasqua allo Stadio Renato dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. 🔗spazionapoli.it

