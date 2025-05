Lecce-Napoli si temono false residenze sugli oltre 1 250 biglietti acquistati da persone nate a Napoli ma residenti altrove

Napoli sogna lo scudetto e dopo il sorpasso sull’Inter arrivato nell’ultima giornata di campionato l’ambiente partenopeo vede sempre più vicino l’obiettivo. Nel prossimo turno di Serie A la squadra di Antonio Conte sarà impegnata a Lecce dove affronterà la formazione di Giampaolo, ancora in corsa per la permanenza in Serie A. C’è però un problema con i biglietti dei tifosi ospiti sollevato dai dirigenti salentini. A parlarne è il Quotidiano di PugliaI dirigenti del Lecce sollevano il rischio di “false residenze”Sulla vicenda biglietti il Quotidiano di Puglia ha reso noto che sono stati rintracciati più di mille biglietti acquistati dai tifosi del Napoli. Numeri che creano hanno insospettito il Lecce e anche la questura, soprattutto perché ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Sul quotidiano si legge:“I tifosi del Lecce può essere una partita chiave in ottica salvezza. 🔗 Ilnapolista.it - Lecce-Napoli, si temono “false residenze” sugli oltre 1.250 biglietti acquistati da persone nate a Napoli ma residenti altrove Ilsogna lo scudetto e dopo il sorpasso sull’Inter arrivato nell’ultima giornata di campionato l’ambiente partenopeo vede sempre più vicino l’obiettivo. Nel prossimo turno di Serie A la squadra di Antonio Conte sarà impegnata adove affronterà la formazione di Giampaolo, ancora in corsa per la permanenza in Serie A. C’è però un problema con idei tifosi ospiti sollevato dai dirigenti salentini. A parlarne è il Quotidiano di PugliaI dirigenti delsollevano il rischio di “”Sulla vicendail Quotidiano di Puglia ha reso noto che sono stati rintracciati più di milledai tifosi del. Numeri che creano hanno insospettito ile anche la questura, soprattutto perché ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Sul quotidiano si legge:“I tifosi delpuò essere una partita chiave in ottica salvezza. 🔗 Ilnapolista.it

