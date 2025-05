Lecce Napoli Luigi Garzya | Vale lo scudetto per entrambi perché anche salvarsi lo è Conte bravissimo si è adattato a tutto ed è stato fantastico un una cosa

Napoli-Inter e la lotta per il titolo: parla Luigi Garzya - Ha parlato soprattutto del Napoli l’allenatore ed ex calciatore Luigi Garzya a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Conte da sempre ha creduto nello scudetto, prima non è uscito in prima linea su certi tipi di dichiarazioni anche perché è scaramantico. Ora è venuto allo scoperto perché mancano 11 gare appena, sarebbe inutile nascondersi”. Se, fino alla fine, la squadra partenopea non commetterà più errori… “Fa bene a farlo dopo una prestazione del genere contro l’Inter. 🔗terzotemponapoli.com

Garzya su Conte: “Lecce e Napoli, una festa per il Sud. Antonio merita lo scudetto” - Garzya su Conte: “Lecce e Napoli, una festa per il Sud. Antonio merita lo scudetto”"> Il ritorno di Antonio Conte nella sua Lecce ha un sapore speciale, non solo per il valore sportivo della sfida. Lo sa bene Luigi Garzya, allenatore ed ex difensore, salentino doc e amico fraterno del tecnico del Napoli. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Garzya parla con orgoglio del cammino dell’amico Antonio e dell’incrocio simbolico tra due realtà meridionali protagoniste di questa stagione. 🔗napolipiu.com

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Garzya: "Napoli superiore, ma a Lecce c'è uno stato emotivo particolare. Ecco cosa penso" - I giocatori del Lecce però sanno che nonostante il Napoli sia superiore dovrà mettercela tutta perché dalla loro avranno uno stadio pieno. A livello di stato emotivo la situazione è particolare a ... 🔗pianetalecce.it

Lecce-Napoli, intervista Corrado Jurlando: «Mio padre trattava Conte come un figlio» - Quelli erano i suoi ragazzi. Antonio Conte, Checco Moriero, Luigi Garzya e non solo. Erano i ragazzi di Franco Jurlano storico presidente del Lecce degli anni ‘80. Una sorta di ... 🔗ilmattino.it

Garzya su Conte: “Lecce e Napoli, una festa per il Sud. Antonio merita lo scudetto” - Il destino ha voluto che proprio Lecce-Napoli diventasse uno dei punti chiave della corsa scudetto. Ma per Garzya è una doppia sfida: «Sabato si giocano due scudetti. Quello del Napoli e quello del Le ... 🔗napolipiu.com