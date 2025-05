Lecce-Napoli Conte ha deciso | ecco chi sostituirà Buongiorno

Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle scelte importanti prese dallo stesso Antonio Conte. Dopo la vittoria rimediata contro il Torino, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha di fronte a sé un altro match fondamentale per la lotta scudetto con l'Inter. Sabato pomeriggio, infatti, il team partenopeo è atteso dalla gara dello Stadio Via del Mare contro il Lecce guidato da Marco Giampaolo.Il Napoli, considerando anche il match casalingo dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Verona di Paolo Zanetti, deve assolutamente battere i salentini per compiere un altro passo fondamentale per la vittoria finale dello scudetto. Proprio per questo motivo, di fatto, bisogna segnalare delle scelte importanti di Antonio Conte per la gara contro il Lecce.Napoli, ecco chi giocherà contro il Lecce: le scelte di ConteSecondo le ultime indiscrezioni, infatti, il tecnico salentino ha scelto chi sostituirà l'infortunato Buongiorno.

Benitez: «Prendendo Conte il Napoli ha fatto un passo deciso per dare un senso alle ambizioni» - L’ex tecnico di Napoli e Inter Rafa Benitez ha parlato alla Gazzetta dello Sport del big match di domani di Serie A tra le due squadre. Benitez: «Prendendo Conte il Napoli ha fatto un passo deciso per dare un senso alle ambizioni» Avrebbe sospettato che l’Inter fosse la favorita? «Certo. Ma anche che il Napoli potesse diventare protagonista si poteva intuire. Se prendi Conte, hai già fatto un passo deciso per dare un senso alle tue ambizioni. 🔗ilnapolista.it

Napoli-Inter, Conte non ha ancora deciso il titolare tra Gilmour e Billing (Repubblica) - Antonio Conte sta provando in allenamento diverse soluzioni in attesa del match di domani tra Napoli e Inter. E l’ultimo dubbio riguarda il sostituto di Anguissa, infortunatosi nella gara contro il Como di domenica scorsa. Potrebbe, infatti, essere Gilmour e non Billing a partire titolare contro i nerazzurri. Napoli-Inter, Gilmour potrebbe partire titolare al posto di Billing Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica scrive: Conte ha valutato diversi moduli nel corso di questi giorni, considerando pure l’assenza di Anguissa: il 4-2-3-1 (con Lobotka e McTominay centrali e Raspadori ... 🔗ilnapolista.it

Verso Bologna-Napoli, adesso Conte ha deciso: accadrà al Dall’Ara! - Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli contro il Bologna. Antonio Conte ha deciso la formazione titolare che scenderà in campo. Sono ore delicatissime in casa Napoli. Gli azzurri continuano a contendere lo Scudetto all’Inter, motivo per il quale ieri si attendeva con ansia il risultato dei nerazzurri. Quest’ultimi, non sono andati oltre il pari contro il Parma regalando una ghiottissima chance ai partenopei. 🔗spazionapoli.it

Lecce-Napoli, Conte col dubbio modulo: sta provando due schemi a Castel Volturno - Le varie assenze spingono il mister a fare varie prove tattiche in vista della prossima trasferta di campionato. 🔗msn.com

Lecce-Napoli, intervista Michelangelo Rampulla: «Conte, la stessa tattica usata da Lippi 23 anni fa» - Ha condiviso per 10 anni lo spogliatoio della Juve con Conte con cui ha vinto di tutto e di più. È stato il primo (dei soli tre portieri fino ad oggi) a segnare un gol in A e per ... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli, il ritorno a casa di Conte tra passato e tabù - Montagne russe e batticuore. L’attesa di Antonio Conte per il suo ritorno a casa, nella sua Lecce, non può che essere un mix di sensazioni, emozioni e ricordi. Dagli anni passati ... 🔗ilmattino.it