Lecce-Napoli biglietti irregolari nel settore ospiti | interviene la Procura cosa succede

Procura in merito ai biglietti nel settore ospiti di Lecce-Napoli, gara del prossimo turno di Serie A. I dettagli La Procura di Lecce, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato di aver annullato centinaia di biglietti nel settore ospiti per la prossima gara di Serie A in cui i giallorossi ospiteranno il Napoli.

