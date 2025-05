Lecce-Napoli | avviate le procedure per l’annullamento dei biglietti

Lecce-Napoli. l'annullamento riguarda gli acquirenti di biglietti diversi da quelli del settore ospiti. Le autorità esortano a non recarsi presso lo stadio di Lecce non muniti di titolo validoIn riferimento all'incontro di calcio Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l'annullamento di centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal settore ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.Si esortano, pertanto, gli acquirenti di tali biglietti a non recarsi presso lo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo.Nota stampa – Questura di NapoliL'articolo Lecce-Napoli: avviate le procedure per l'annullamento dei biglietti proviene da Punto! - Il web magazine.

