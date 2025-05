Lecce-Napoli annullati centinaia di biglietti ai campani Stretta sugli accessi

Lecce ha avviato le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti venduti a cittadini residenti in campania per l’incontro di Serie A Lecce-Napoli, in programma sabato 3 maggio allo stadio Via del Mare.biglietti annullati – Irregolarità nella vendita di Lecce-Napoli. I tagliandi, infatti, sono stati acquistati per settori diversi da quello riservato agli ospiti, in violazione delle direttive stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. I controlli della Polizia di Stato hanno rilevato numerose irregolarità nella fase di vendita dei biglietti. In particolare, diversi tifosi partenopei hanno aggirato i vincoli territoriali imposti per motivi di ordine pubblico, riuscendo ad acquistare l’ingresso in zone dell’impianto destinate ai tifosi locali. 🔗 Inter-news.it - Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti ai campani. Stretta sugli accessi La Questura diha avviato le procedure per l’annullamento didivenduti a cittadini residenti ina per l’incontro di Serie A, in programma sabato 3 maggio allo stadio Via del Mare.– Irregolarità nella vendita di. I tagliandi, infatti, sono stati acquistati per settori diversi da quello riservato agli ospiti, in violazione delle direttive stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. I controlli della Polizia di Stato hanno rilevato numerose irregolarità nella fase di vendita dei. In particolare, diversi tifosi partenopei hanno aggirato i vincoli territoriali imposti per motivi di ordine pubblico, riuscendo ad acquistare l’ingresso in zone dell’impianto destinate ai tifosi locali. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scattano i controlli su Lecce-Napoli: annullati centinaia di biglietti comprati dai tifosi campani - La Questura di Lecce ha annullato centinaia di biglietti acquistati dai tifosi del Napoli in vista del match in programma sabato 3 maggio, valido per la 35esima giornata di Serie A. Tra gli azzurri l’entusiasmo è alle stelle per il quarto scudetto in arrivo: la squadra di Antonio Conte è prima in classifica a +3 sull’Inter e ha ormai le mani sul campionato. Per molti, l’ultimo scoglio è rappresentato proprio da Lecce-Napoli: la trasferta in Salento, contro i giallorossi che lottano per non retrocedere, può nascondere insidie. 🔗ilfattoquotidiano.it

