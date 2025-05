Lecce-Napoli alta tensione per la posta in palio | controlli anche sulla residenza

Lecce – Quello che andrà in scena al “Via del Mare” sabato 3 maggio, alle 18, è un testacoda dai mille significati. E dalle tante insidie. Lecce-Napoli è una sfida sportivamente drammatica, con i giallorossi che hanno bisogno come il pane di punti per rincorrere il sogno di una salvezza. 🔗 Lecceprima.it - Lecce-Napoli, alta tensione per la posta in palio: controlli anche sulla residenza – Quello che andrà in scena al “Via del Mare” sabato 3 maggio, alle 18, è un testacoda dai mille significati. E dalle tante insidie.è una sfida sportivamente drammatica, con i giallorossi che hanno bisogno come il pane di punti per rincorrere il sogno di una salvezza. 🔗 Lecceprima.it

Approfondimenti da altre fonti

Massese Derby ad alta tensione a Viareggio. In palio punti importanti in chiave playoff - Un derby da vincere. Sia Viareggio che Massese hanno un solo risultato a disposizione se vogliono ancora mantenere viva la propria candidatura alla poule promozione. Aspettiamoci, dunque, questo pomeriggio una sfida senza particolari alchimie tattiche o ostruzionismi. Entrambe le squadre saranno preoccupate soltanto di prevalere l’una sull’altra. Al Marco Polo Sport Center la Massese arriverà senza i vari Mariani, Bertipagani, Cecilia, Quilici e Lorenzini. 🔗sport.quotidiano.net

La rottura del cavo dell’alta tensione. Il sindaco: "Chiarezza sui rimborsi" - Un’intera comunità chiede risposte in merito al cedimento del cavo dell’alta tensione di proprietà della società Terna che si trovava a Pedrocca di Cazzago San Martino, in via Europa. A farsi voce della popolazione è il sindaco Fabrizio Scuri, che ha scritto una lettera – protocollata – alla società per capire la dinamica dei fatti che oltre a un blackout hanno provocato alcuni cortocircuiti e piccoli incendi. 🔗ilgiorno.it

"Fa vedere il coltello ed è finita così?": Del Debbio spiana l'immigrato, alta tensione in studio | Video - Ancora immigrati fuori controllo, liberi di delinquere impunemente a danno degli onesti cittadini. L'ultimo caso è quello di Cosimo, ristoratore di Mestre, il quale, nel tentativo di sedare una rissa nel suo locale, è stato aggredito all'improvviso da un tunisino in possesso di una lama. L'aggressore è a piede libero, nonostante si sia costituito, mentre Cosimo ha perso parzialmente la funzionalità di un polmone. 🔗liberoquotidiano.it