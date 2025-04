Le vie di Roma prendono i nomi dei morti sul lavoro

Romana, ribattezzando alcune vie del centro cittadino con i nomi dei morti sul lavoro. È questa l'iniziativa degli attivisti del comitato «Studenti per i 5 sì» –

