Le vie di Roma prendono i nomi dei morti sul lavoro | l’iniziativa degli studenti per spingere i referendum della Cgil

lavoro. La notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, giornata internazionale dei lavoratori, la Rete degli studenti di Roma ha rinominato alcune vie della Capitale. Via di Trastevere, sede del ministero dell’Istruzione, è diventata viale Lorenzo Parelli, il ragazzo rimasto ucciso in un percorso di Pcto, la cosiddetta «alternanza scuola-lavoro». Piazza Vittorio Emanuele diventa piazza Satnam Singh, bracciante lasciato morire a Latina per strada.l’iniziativa della Rete degli studentiPiazza dell’Immacolata è stata dedicata a Luana D’Orazio, rimasta uccisa dall’ingranaggio di un orditoio a soli 22 anni. E poi c’è via di Santa Croce in Gerusalemme, che diventa via Peter Isiwele, precipitato per 10 metri mentre lavorava in un ascensore. 🔗 Una forma di protesta, ma anche un’iniziativa simbolica per non dimenticare chi è morto sul. La notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, giornata internazionale dei lavoratori, la Retediha rinato alcune vieCapitale. Via di Trastevere, sede del ministero dell’Istruzione, è diventata viale Lorenzo Parelli, il ragazzo rimasto ucciso in un percorso di Pcto, la cosiddetta «alternanza scuola-». Piazza Vittorio Emanuele diventa piazza Satnam Singh, bracciante lasciato morire a Latina per strada.RetePiazza dell’Immacolata è stata dedicata a Luana D’Orazio, rimasta uccisa dall’ingranaggio di un orditoio a soli 22 anni. E poi c’è via di Santa Croce in Gerusalemme, che diventa via Peter Isiwele, precipitato per 10 metri mentre lavorava in un ascensore. 🔗 Open.online

