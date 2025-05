Le trame del Conclave Lanciata la sfida a Parolin | Ma noi dobbiamo servire

Conclave si inizia a giocare a carte scoperte. Nella settima Congregazione generale i cardinali presenti – 181 di cui 124 su 133 elettori – si sono confrontati sulla situazione economica e finanziaria della Santa Sede, sulla sinodalità e il nodo delle vocazioni. Ma è tra una pausa e l'altra dei lavori che in questi giorni si sta incominciando a misurare il peso dei candidati di bandiera destinati a sfidare nei primi scrutini il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, il favorito della vigilia. Tutto questo mentre si indovinano, anche se cercano di restare allineati e coperti, quei porporati che potrebbero subentrare nella conta che conta per la fumata bianca dopo una volata tirata da altri. Schieramenti, strategie e potere. "Ricordiamoci che regnare è servire", ammonisce il vice decano del Sacro collegio, il cardinale Leonardo Sandri, nell'omelia della messa nella basilica di San Pietro in suffragio di papa Francesco, quasi ad annusare l'aria che tira.

Le trame del Conclave. Lanciata la sfida a Parolin: "Ma noi dobbiamo servire" - L’ammonimento ai cardinali del vice decano Sandri alla messa per Bergoglio. Grech ed Erdo i candidati di bandiera. Il segretario di Stato ancora favorito. 🔗quotidiano.net

