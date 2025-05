Le suore ribelli in fuga dal convento | Non siamo animali dietro le sbarre

Repubblica.it - Le suore ribelli in fuga dal convento: “Non siamo animali dietro le sbarre” Cinque monache di clausura hanno lasciato il monastero di Vittorio Veneto: “Rotta la pace, ci sentiamo soffocate” 🔗 Repubblica.it

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso) , per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato al Gazzettino di «tensioni insopportabili» cresciute all’interno del convento dopo l’arrivo di una Commissione... 🔗feedpress.me

Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni - Secondo quanto riferito dalle religiose, la situazione è diventata insostenibile dopo il commissariamento e la destituzione della abadessa Aline 🔗tgcom24.mediaset.it

Suore in fuga dal convento di clausura: “Tensioni insopportabili”. Badessa rimossa e monastero commissariato - Treviso, 30 aprile 2025 – Suore in fuga da un convento di clausura, l’appello ai carabinieri: “Tensioni insopportabili”. Al centro della vicenda ci sarebbe la figura della badessa, madre Aline Pereira. Prima una lettera di accuse inviata a Papa Francesco da quattro sorelle, poi arriva la commissione pontificia e madre Aline viene rimossa. E ora l’ultimo colpo di scena: le cinque suore che le erano più vicine non solo sono fuggite dal monastero, ma sono state addirittura trasferite in un luogo segreto. 🔗quotidiano.net

