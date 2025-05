Le suore di clausura abbandonano il monastero | cosa è successo

monastero di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto (Treviso) si sono recate dai carabinieri 🔗 Ilgiornale.it - Le suore di clausura abbandonano il monastero: cosa è successo Prima di raggiungere una località segreta per proseguire col loro voto, le consorelle deldi San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto (Treviso) si sono recate dai carabinieri 🔗 Ilgiornale.it

Su altri siti se ne discute

Cinque suore di clausura abbandonano il convento: badessa allontanata - A San Giacomo di Veglia (Treviso), cinque suore si sono allontanate dal convento. La causa di questa situazione sarebbero alcune “gravi vicissitudini” accadute nel monastero. Infatti, a seguito dell’intervento della Curia, le religiose hanno cercato di tutelarsi. Da qui la decisione finale che le ha costrette a riparare in un altro luogo, ad ora segreto. Suore di clausura abbandonano convento per colpa della badessa Tutto ha inizio l’8 gennaio 2023: quattro monache inviano al Papa una lettera con all’interno gravi accuse nei confronti della badessa. 🔗metropolitanmagazine.it

Suore di clausura in fuga dal convento, badessa destituita e il Vaticano commissaria il monastero - VITTORIO VENETO (TREVISO) - Altro che ?Habemus papam?, ma quale ?Conclave?. La storia da film non è finzione da cinematografo qui a San Giacomo di Veglia. Nel quartiere... 🔗ilgazzettino.it

Suore in fuga dal convento di clausura: “Tensioni insopportabili”. Badessa rimossa e monastero commissariato - Treviso, 30 aprile 2025 – Suore in fuga da un convento di clausura, l’appello ai carabinieri: “Tensioni insopportabili”. Al centro della vicenda ci sarebbe la figura della badessa, madre Aline Pereira. Prima una lettera di accuse inviata a Papa Francesco da quattro sorelle, poi arriva la commissione pontificia e madre Aline viene rimossa. E ora l’ultimo colpo di scena: le cinque suore che le erano più vicine non solo sono fuggite dal monastero, ma sono state addirittura trasferite in un luogo segreto. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Suore di clausura in fuga perché in rotta con la nuova badessa «restauratrice»: lasciano il convento e si rifugiano in caserma. «Clima insopportabile»; L'incredibile fuga delle suore di clausura in rotta con la badessa «progressista»: lasciano il monastero e vanno dai carabinieri; VENETO - Cinque suore di clausura abbandonano il convento: “Tensioni insopportabili dopo l’arrivo della Commissione”; Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Le suore di clausura abbandonano il monastero: cosa è successo - Prima di raggiungere una località segreta per proseguire col loro voto, le consorelle del monastero di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto (Treviso) si sono recate dai carabinieri ... 🔗msn.com

Suore in fuga dal convento di clausura, 'troppe pressioni' - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso), per una situazione di "gravi vicissitudini" nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparar ... 🔗msn.com

Treviso, cinque suore in fuga dal convento di clausura: "Tensioni insopportabili", dicono - Per evitare di generare allarmi per la loro improvvisa scomparsa hanno avvisato i Carabinieri informandoli del loro spontaneo trasferimento ... 🔗rainews.it