Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 1 maggio

Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 1 maggio 2025 Ariete Duro il cuore che non ama di maggio, recita un vecchio adagio. Non è il caso vostro, questo mese tradizionalmente associato alle rose e all'amore apre con Venere ritornata nel vostro segno, magnifico contatto con Marte, suo amante, è Giove il fortunato anche per gli affari in questo nuovo mese. Fidanzati, programmate le nozze. Persone sole, fatevi vedere in giro, conquisterete subito. Lavoratori instancabili avete Mercurio positivo, puntate su un nuovo successo. Toro "Cerco la rosa ch'io lasciai cadere non appena l'april me la donò”. Voi la ritroverete quella rosa perduta, oppure ne coglierete una nuova, maggio è il vostro mese zodiacale, sarete protagonisti nel lavoro, occasioni in affari, facilitazioni per i giovani alla ricerca della prima affermazione. 🔗 Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 1 maggio "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Duro il cuore che non ama di, recita un vecchio adagio. Non è il caso vostro, questo mese tradizionalmente associato alle rose e all'amore apre con Venere ritornata nel vostro segno, magnifico contatto con Marte, suo amante, è Giove il fortunato anche per gli affari in questo nuovo mese. Fidanzati, programmate le nozze. Persone sole, fatevi vedere in giro, conquisterete subito. Lavoratori instancabili avete Mercurio positivo, puntate su un nuovo successo. Toro "Cerco la rosa ch'io lasciai cadere non appena l'april me la donò”. Voi la ritroverete quella rosa perduta, oppure ne coglierete una nuova,è il vostro mese zodiacale, sarete protagonisti nel lavoro, occasioni in affari, facilitazioni per i giovani alla ricerca della prima affermazione. 🔗 Iltempo.it

Su altri siti se ne discute

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 6 aprile - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 6 aprile 2025 Ariete Gli auguri di buona fortuna arrivano oggi dalla Luna passata in Leone, segno del cuore, che accende anche il vostro cuore. Venere ansiosa di vedervi innamorati di nuovo, se non avete nessuno, mette in evidenza il vostro sex appeal che sembrava sparito ultimamente a causa di Marte ostile. 🔗iltempo.it

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 10 aprile - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 10 aprile 2025. Ariete Atmosfera serena. In questo momento vi è equilibrio fra bisogni personali e quelli connessi alla carriera, Luna in Vergine apre anche oggi nuovi segnali per il lavoro, molto buona anche per gli affari. 🔗iltempo.it

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 1 aprile - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 1 aprile 2025. Ariete Aprile è dedicato a Venere, Afrodite greca, dea dell'amore e della fortuna. Il mese inizia con Venere nel segno che vi precede ma l'amore è rallegrato dalla gioiosa Luna in Gemelli, non dovete dire altro se non l'invito amoroso: vieni amore, siedi su questo letto di fiori accanto a me. 🔗iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 1 maggio: tutti i segni; Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 27 aprile: tutti i segni; Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 26 aprile: tutti i segni; Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 24 aprile: tutti i segni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 1 maggio: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo ... 🔗iltempo.it

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 1 maggio 2025/ Decisioni importanti per Gemelli e Vergine - Oroscopo Branko, le previsioni del noto astrologo per oggi 1 maggio 2025: focus su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco. 🔗ilsussidiario.net

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 1 maggio 2025/ Scorpione indecisi, Pesci ispirati - Oroscopo Branko, le previsioni del noto astrologo per oggi 1 maggio 2025: focus su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco. 🔗ilsussidiario.net