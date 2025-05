Le Stelle al Merito L’Oscar a 29 fiorentini Tutti i nomi dei Maestri

Stelle al Merito del Lavoro', conferita dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale.Presenti le massime Autorità della Toscana. Sono 75 i dipendenti, provenienti da tutta la regione, che saranno insigniti dell'onorificenza per essersi distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all'attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti che hanno saputo trasmettere ai colleghi più giovani.Molto nutrita fra i premiati, ben 29, la rappresentanza del capoluogo e dei Comuni dell'area fiorentina che saranno accompagnati da esponenti delle rispettive amministrazioni comunali e riceveranno la Stella al Merito dal prefetto Alessandra Ferrandino.

