Le serie Tv da vedere a maggio 2025 | da She the People a Mobland

maggio. Si comincia subito con The Four Seasons con Steve Carell su Netflix, durante la seconda settimana fuori su AppleTv+ Murderbot, una nuova serie fantascientifica. Spazio su Netflix anche per una produzione italiana, Maschi veri, anche se forse l’uscita più attesa sulla piattaforma è She the People, la serie scritta da Tyler Perry, uno dei più seguiti autori televisivi e teatrali, che per la prima volta si lancia in una commedia politica. Prime video risponde con Nove perfetti sconosciuti con Nicole Kidman e Sorelle sbagliate, serie drama con Jessica Biel ed Elizabeth Banks. Paramount+ invece propone una chicca: Mobland, la nuova serie prodotta da Guy Ritchie. Si chiude il mese su Sky e NOW con la terza stagione And Just Like That, ultimo capitolo della saga Sex and the City. 🔗 Tante nuove interessanti uscite per quel che riguarda le piattaforme streaming disponibili in Italia a. Si comincia subito con The Four Seasons con Steve Carell su Netflix, durante la seconda settimana fuori su AppleTv+ Murderbot, una nuovafantascientifica. Spazio su Netflix anche per una produzione italiana, Maschi veri, anche se forse l’uscita più attesa sulla piattaforma è She the, lascritta da Tyler Perry, uno dei più seguiti autori televisivi e teatrali, che per la prima volta si lancia in una commedia politica. Prime video risponde con Nove perfetti sconosciuti con Nicole Kidman e Sorelle sbagliate,drama con Jessica Biel ed Elizabeth Banks. Paramount+ invece propone una chicca:, la nuovaprodotta da Guy Ritchie. Si chiude il mese su Sky e NOW con la terza stagione And Just Like That, ultimo capitolo della saga Sex and the City. 🔗 Open.online

