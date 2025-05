Le nuove sneaker di maggio sono come la cometa di Halley rare e affascinanti

sneaker uomo in uscita a maggio 2025 inizia un nuovo capitolo che ha a che fare con il viaggio, gli spostamenti e le escursioni a strettissimo contatto con la natura. Le collabo anche in questo mese di sprecano: da ASISC con Kiko Kostadinov Studio a Salomon con MM6 Margiela, con modelli di sneaker running e trail, passando per Converse insieme ai mitici personaggi dell'anime Naruto Shippuden. A chi piace quell'amabile sensazione di portare a spasso dettagli in codice che solo i veri fan possono cogliere, questo drop è per voi. Infine il 29 maggio arriva un modello di sneaker tanto atteso perché esce una volta ogni cinque anni. 🔗 Gqitalia.it - Le nuove sneaker di maggio sono come la cometa di Halley, rare e affascinanti All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Con leuomo in uscita a2025 inizia un nuovo capitolo che ha a che fare con il viaggio, gli spostamenti e le escursioni a strettissimo contatto con la natura. Le collabo anche in questo mese di sprecano: da ASISC con Kiko Kostadinov Studio a Salomon con MM6 Margiela, con modelli dirunning e trail, passando per Converse insieme ai mitici personaggi dell'anime Naruto Shippuden. A chi piace quell'amabile sensazione di portare a spasso dettagli in codice che solo i veri fan poscogliere, questo drop è per voi. Infine il 29arriva un modello ditanto atteso perché esce una volta ogni cinque anni. 🔗 Gqitalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Nike e Bode sono pronte a regalarci una serie di nuove sneaker da paura - Senza Nike e Bode Rec e la loro reinterpretazione della Astrogabber tutte le classifiche di fine dicembre sulle migliori sneaker del 2024 non avrebbero potuto essere complete. Si tratta di una delle prime scarpe da calcio Nike che ha debuttato nel 1974 prima di scomparire negli archivi dello swoosh per decenni, dimenticata e persa nelle sabbie delle clessidre. Le cose sono cambiate quando la designer Emily Adams Bode Aujla ha deciso di metterci la sua impronta, realizzando due varianti di colore nel 2024: una in maglia bianco panna e una in pelle nera, entrambe impreziosite da ciondoli ... 🔗gqitalia.it

Le nuove sneaker in uscita ad aprile sono una carrellata di vere e proprie sorprese - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci siamo, le migliori nuove sneaker uomo in uscita ad aprile sono già qui, pronte per stupirti. Sarà che il mese è quello delle sorprese inaspettate, quelle di Pasqua e quelle del meteo impazzito, ma abbiamo come il sospetto che nulla accada per puro caso. 🔗gqitalia.it

Ryanair, in arrivo nuove regole su check-in e bagaglio a mano da maggio: cosa cambia per chi deve volare - Ryanair cambia le regole per quanto riguarda le carte d'imbarco e i bagagli. Le nuove regole partiranno da maggio 2025 e, tra le novità introdotte, c'è il rischio di incorrere in multe da 120 euro se si perde il volo o si fa check-in in ritardo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

I migliori drop sneaker uomo di aprile 2025 sono una carrellata di vere e proprie sorprese; Le nuove sneakers uomo, collaborazione tra moda e sport; Ecco quando usciranno le nuove Nike SB Dunk Low di Futura; Le ultime Air Jordan in collaborazione con J Balvin sono baciate dal sole. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nel mese di maggio il ritorno di un classico senza tempo: le nuove Nike Cortez Premium QS Forrest Gump - nel mese di maggio 2024 uscirà la nuova versione per la gioia dei fan e degli appassionati. Queste scarpe sono molto di più che semplice sneakers, ma è un vero proprio pezzo di storia del ... 🔗msn.com

Le nuove (nuovissime) sneaker Marni x Hoka sono il modello che gli appassionati di moda massimalista stavano aspettando - Chunky, colorate, morbide e audaci. Le sneaker Marni x Hoka si chiamano BONDI B3LS e sono finalmente disponibili ... 🔗vogue.it

Eleganza sportiva. Tre nuove sneaker - presenta a Pitti Uomo la nuova collezione Fall/Winter 2025-2026, sintesi perfetta tra tradizione artigianale e design contemporaneo. La collezione include tre nuovi modelli di sneaker che ... 🔗msn.com