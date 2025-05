Le Gallerie d’Italia e la collezione inattesa

Gallerie d'Italia presenta (dal 29 maggio al 5 ottobre) l'esposizione "Una collezione inattesa. La Nuova Arte degli Anni Sessanta e un Omaggio a Robert Rauschenberg", a cura di Luca Massimo Barbero, Curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea della Banca. Le collezioni di Intesa Sanpaolo si rivelano al grande pubblico in modo inatteso e sorprendente, grazie anche al fondamentale contributo della collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte del patrimonio artistico della Banca. Un'occasione per esplorare l'evoluzione dell'arte contemporanea, attraverso una selezione di lavori raramente esposti insieme. L'esposizione, oltre 60 opere, si sviluppa nelle sale delle Gallerie d'Italia offrendo al pubblico un viaggio ricco e articolato che attraversa la grande sperimentazione radicale degli anni Sessanta per arrivare agli sviluppi più significativi del decennio successivo.

