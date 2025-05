Le feste di Meloni | tra un matrimonio di partito il 25 aprile e l' annuncio di 12 miliardi per il 1 maggio

Il partito di Giorgia Meloni da due anni senza cali di consenso. Perdono ancora Pd e Avs: la media dei sondaggi - È a sinistra che i sondaggi di marzo registrano la maggiore emorragia di consensi, mentre resta stabile Fratelli d’Italia. Una stabilità che va avanti ormai da due anni e mezzo, cioè da quando il centrodestra è al governo, come sottolinea Lorenzo Ruffino di Pagella politica. Dall’ottobre 2022, quindi il partito di Giorgia Meloni non ha mai registrato un calo di consensi, un fenomeno finora senza precedenti, spiega Ruffino. 🔗open.online

Meloni difende Le Pen: «Chi ama la democrazia oggi non può gioire, sentenza colpisce leader di un grande partito» - «Non conosco il merito delle contestazioni mosse a Marine Le Pen, né le ragioni di una decisione così forte, ma penso che nessuno che abbia a cuore la democrazia possa gioire di... 🔗ilmessaggero.it

Fratelli di chat, la storia segreta del partito di Giorgia Meloni. Alle 16 la diretta con Andrea Scanzi e Giacomo Salvini - Fratelli di chat, la storia segreta del partito di Giorgia Meloni. Alle 16 la diretta con Andrea Scanzi e Giacomo Salvini. clicca qui per acquistare il libro L'articolo Fratelli di chat, la storia segreta del partito di Giorgia Meloni. Alle 16 la diretta con Andrea Scanzi e Giacomo Salvini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni, quanti figli hanno e perché si sono lasciati? - Francesco Lollobrigida, attuale Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, e Arianna Meloni ... del partito Alleanza Nazionale. Si sono conosciuti durante una festa organizzata ... 🔗tag24.it

Meloni e lo Stato come succursale di partito - Lo Stato inteso come una succursale del partito è l’ennesima sinistra analogia con quella pagina politica nera in cui perfino i tiepidi vengono visti come potenziali traditori. Il triste ... 🔗lanotiziagiornale.it

Fratelli d'Italia: Arianna Meloni e Giovanni Donzelli a Napoli - Il partito Fratelli d'Italia celebra la sua prima festa a Napoli ... vedrà la partecipazione di Arianna Meloni, responsabile nazionale per le adesioni e la segreteria politica di Fratelli ... 🔗msn.com